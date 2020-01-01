  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم: الحكومة ستناقش ملف التعليم في اجتماعها الاثنين القادم

السبت 18 أبريل 2020 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: الحكومة ستناقش ملف التعليم في اجتماعها الاثنين القادم


قال المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، إن الحكومة ستناقش الأمور المتعلقة بالتعليم، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الاثنين المقبل.

وقال محلم في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "ندرك أهمية معرفة ما الذي سيحدث للمسيرة التعليمية، سواءً في المدارس أو الجامعات، وكان من المقرر سابقاً تواجد وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي".

وأضاف: "هناك اجتماع الحكومة الاثنين، والذي سيتم فيه مناقشة الأمور المهمة بالتعليم".

يشار إلى أن المدارس والجامعات معطلة في فلسطين منذ الأول من آذار/ مارس الماضي، بناءً على قرار الرئيس محمود عباس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

#الحكومة الفلسطينية #ابراهيم ملحم

الأكثر قراءة اليوم

صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

اسعار العملات في فلسطين

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

وزيرة الصحة : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات تعافي في فلسطين

الأخبار الرئيسية

وفاة

تسجيل اول حالة وفاة لسيدة فلسطينية شرقي القدس

قناة عبرية: الساعات القادمة حاسمة بشأن مستقبل الحكومة الإسرائيلية

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و 250 عينة نتائجها سلبية