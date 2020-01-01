ملحم: الحكومة ستناقش ملف التعليم في اجتماعها الاثنين القادم

قال المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، إن الحكومة ستناقش الأمور المتعلقة بالتعليم، خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الاثنين المقبل.

وقال محلم في تغريدة له عبر موقع "تويتر": "ندرك أهمية معرفة ما الذي سيحدث للمسيرة التعليمية، سواءً في المدارس أو الجامعات، وكان من المقرر سابقاً تواجد وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي".

وأضاف: "هناك اجتماع الحكومة الاثنين، والذي سيتم فيه مناقشة الأمور المهمة بالتعليم".

يشار إلى أن المدارس والجامعات معطلة في فلسطين منذ الأول من آذار/ مارس الماضي، بناءً على قرار الرئيس محمود عباس، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد.