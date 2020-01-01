رام الله / سما /

طالعتنا الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) في صدر صفحاتها الأولى الصادرة اليوم السبت، بالتركيز على تصريحات الرئيس محمود عباس حول سبل الانتصار على فيروس "كورونا"، وتسجيل 12 إصابة جديدة في الضفة، وتشافي ثمانية مرضى، وكذلك تسجيل 39 حالة وفاة في صفوف جاليتنا في العالم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

"الحياة الجديدة":

"فتح": الصين لطالما وقفت إلى جانب شعبنا ونشكرها على دعمها الطبي للحكومة

هنأ أبناء شعبنا المحتفلين بعيد الفصح المجيد وفق التقويم الشرقي... الرئيس: بالايمان ستنتصر الإنسانية على الوباء وستنتصر الحياة على الموت

الرئيس: تصل حكومتنا وأجهزتنا الطبية والأمنية وأصحاب المبادرات الليل بالنهار لمواجهة الوباء وحماية المواطن

12 إصابة جديدة بكورونا وتشافي 8 مرضى

تسجيل 39 حالة وفاة و808 إصابات و201 حالة تعافي بين أبناء جالياتنا في العالم

سعد يحذر من تشغيل العمال في مراكز إيواء المسنين الإسرائيليين

إخطارات بإزالة منشآت زراعية بالأغوار ومستوطنون يعتدون على مواطن في يطا

إصابات بالاختناق في كفر قدوم والاحتلال يعتدي على 4 شبان بالقدس ويعتقلهم

أسرى القدس.. معاناة مضاعفة

طلبة متعافون من كورونا ... رحلة المرض في الغربة إلى الشفاء في حضن الوطن

عرس الرقيب على الحاجز

على طريقة الإخوان.. نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا منع من رئاسة الحكومة

الانكفاء الأميركي في وكالات الأمم المتحدة يشجع النفوذ الصيني

"الأيام":

ارتفاع وفيات كورونا بإسرائيل إلى 150

الأمم المتحدة تحذّر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هدم المباني بالضفة

جمعة عظيمة دون احتفالات في "القيامة" وترتيبات خاصة لـ"سبت النور" اليوم

غزة: نقل 1620 مسافراً لمراكز الحجر والشروع بسحب العينات

جائحة كورونا تحول ورود غزة إلى أعلاف

أبو سيف: تأجيل فعاليات بيت لحم 2020

ارتفاع وفيات كورونا بإسرائيل إلى 150

الأمم المتحدة تحذّر من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هدم المباني بالضفة

للجمعة الرابعة.. الصلاة في الأقصى اقتصرت على الحراس وموظفي "الأوقاف"

"القدس":

تعافي 8 مرضى من الفايروس... 12 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الرئيس يهنئ أبناء شعبنا المحتفلين بعيد الفصح المجيد وفق التقويم الشرقي

الشرطة تغلق 25 محلا تجاريا لعدم التزامها بحالة الطوارئ

تحذير من تشغيل العمال في مراكز المسنين الإسرائيليين والمستعمرات

احتفالات بالجمعة العظيمة.. الكنائس المسيحية الأرثوذكسية تحتفل بسبت النور

إجراءات لحماية الطواقم الطبية العاملة في القدس

إعلان ترامب خطة لإعادة فتح الاقتصاد الاميركي تثير الجدل والاحتجاج

الدكتور هيثم الحسن مدير مستشفى المقاصد لـ" القدس": الوضع المالي لأكبر مشافي المدينة المقدسة خطير وكارثي

مستوطنون ينصبون كرفانا شرق بيت لحم ويعتدون على الرعاة شرق يطا ... إصابات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الاسبوعية

للمرة الأولى منذ عشرين عاما... مياه بحيرة طبريا تتدفق إلى البحر الميت

كورونا... ومعركة العمال الفلسطينيين!