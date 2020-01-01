152 وفاة ونحو 13 ألف مصاب بـ "كورونا" في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 152، بينما وصل عدد المصابين إلى 12982 مصابا، منهم 168 في حالة حرجة.

وأشارت المعطيات، إلى أن 122 مصابا على أجهزة التنفس الصناعي، أما عدد حالات التعافي فقد بلغت 3126 حالة.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الجمعة، الخطوات الأولى ضمن إستراتيجية الخروج من أزمة كورونا، والتي ستطرح للمصادقة يوم غد السبت.

وتتضمن الاستراتيجية تخفيفا تدريجيا للتقييدات، بما يشمل فتح المتاج تدريجيا، وإعادة العمل في شركات الخدمات والأعمال المكتبية" مثل مكاتب المحاسبة والقانون، و"المؤسسات الصناعية"، على أن تعمل هذه القطاعات بنسبة 30%، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة، مع الالتزام بوجود 10 أشخاص في الغرفة، كحدٍّ أقصى.