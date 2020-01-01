  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير دياب اللوح ينعي شهيد العلم الطالب فراس مصطفى العويني

السبت 18 أبريل 2020 12:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير دياب اللوح ينعي شهيد العلم الطالب فراس مصطفى العويني


القاهرة/سما/

تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، ومستشارو وكوادر السفارة والمندوبية ، بخالص العزاء والمواساة القلبية إلى آل العويني الكرام  ، لوفاة فقيدهم الطالب الفلسطيني فراس مصطفى حسن العويني الدارس بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري في جامعة الزقازيق إثر أزمة صحية مفاجئة .


وتتقدم السفارة بأصدق التعازي إلى آل الفقيد وذويه وعموم آل العويني الكرام ؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد واسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.
وأوضحت السفارة أن مندوبها سيتوجه فجر غدٍ السبت لاستكمال اجراءات استخراج وثائق الوفاة ونقل الجثمان من مدينة الزقازيق إلى القاهرة، تمهيداً لنقله إلى قطاع غزة ليواري الثرى في الوطن .

الأكثر قراءة اليوم

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

اسعار العملات في فلسطين

طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

ماكرون متهما الصين: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بخصوص كورونا!

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

مفوض «أونروا» : دورنا ضروري في غياب الحل السياسي ونقدم خدماتنا لكافة سكان غزة الان..

الأخبار الرئيسية

هنية: مستعدون لبدء مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال من أجل إتمام صفقة تبادل أسرى

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و 250 عينة نتائجها سلبية

جالياتنا الفلسطينية تسجل: 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

34

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة