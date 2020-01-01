السفير دياب اللوح ينعي شهيد العلم الطالب فراس مصطفى العويني

القاهرة/سما/

تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، ومستشارو وكوادر السفارة والمندوبية ، بخالص العزاء والمواساة القلبية إلى آل العويني الكرام ، لوفاة فقيدهم الطالب الفلسطيني فراس مصطفى حسن العويني الدارس بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري في جامعة الزقازيق إثر أزمة صحية مفاجئة .



وتتقدم السفارة بأصدق التعازي إلى آل الفقيد وذويه وعموم آل العويني الكرام ؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد واسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وأوضحت السفارة أن مندوبها سيتوجه فجر غدٍ السبت لاستكمال اجراءات استخراج وثائق الوفاة ونقل الجثمان من مدينة الزقازيق إلى القاهرة، تمهيداً لنقله إلى قطاع غزة ليواري الثرى في الوطن .