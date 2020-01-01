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اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا

الجمعة 17 أبريل 2020 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعلن نجاعة بلازما الدم في شفاء حالات مصابة بالكورونا


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الاسرائيلية 12 عن نجاعة طريقة بلازما الدم في شفاء مرضى بفيروس كورونا عن طريق حقنهم دماء الذين تعافوا.

وعن طريق بلازما الدم العلاج التجريبي الذي تعمل به دول عديدة اضافت القناة العبرية في تقريرها انه بهذه الطريقة (بلازما الدم) اعطت نتائج مشجعة وتحسنت حالة حوالي نصف المرضى الذين يتلقون العلاج في المشافي الاسرائيلية.

كما أظهرت نتائج التجربة أن حالة المرضى الاخرين الذين جرى حقنهم لم تسوء.

وتحاول إسرائيل، الحصول على تبرعات الدم من مرضى كورونا الذين تعافوا وعددهم 2967 حيث طالبتهم الصحة الاسرائيلية القدوم لمراكز الطوارئ والتبرع بالدم وان عدد الذين وافقوا على التبرع 80 في المائة وحسب القناة العبرية فقد تبرع حتى الان 28 وستكون تبرعاتهم كافية لـ 42 مريضاً. واوصت الصحة الاسرائيلية باعطاء هذا العلاج للمرضى الذين هم في حالة متوسطة ، أو للمرضى في حالة خطيرة.

وقد تم حتى الآن علاج 23 مريضاً بالفيروس ، وللمرة الأولى ، طرا تحسن على نصفهم تقريباً والاخرين لم تسوء حالتهم.

#اسرائيل #فيروس كورونا #علاج #بلازما الدم

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