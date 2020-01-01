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كورونا في اسرائيل: 151 وفاة و12982 مُصابًا

الجمعة 17 أبريل 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في اسرائيل: 151 وفاة و12982 مُصابًا


القدس المحتلة / سما /

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، اليوم، الجمعة، إلى 151، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 12982، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، فإنّ 186 من المرضى في حال الخطر، يخضع منهم 122 لأجهزة تنفّس صناعي، بينما حالات 162 متوسّطة، و9375 طفيفة.

ومن بين المرضى، يخضع 579 للعلاج في المشافي، بينما يتعالج 7209 في منازلهم، و1348 في الفنادق.

ووصل عدد المتعافين الكلي من الفيروس إلى 3126.

والليلة الماضية، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة لإدارة أزمة كورونا على مقترح تخفيف تدريجي للتقييدات التي فرضتها خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

وستبدأ المرحلة الأولى برفع المساحة المسموح التواجد فيها خارج المنزل إلى 500 متر بدلا من 100 الآن، وسيسمح بأعمال رياضية لشخصين خارج المنزل مع بعضهم البعض.

كما قرّرت اللجنة عدم فتح المدارس أو المجمّعات التجارية أو رياض الأطفال.

وبحسب ما كتب نتنياهو، سيتم العمل على تفصيل في القرارات خلال 48 ساعة، ليُعلن عنها مساء السبت.

والخطّة التي صادق عليها الوزراء هي خطّة وزير الأمن، نفتالي بينيت، التي تقوم على جملة من الخطوات "التي ستمنع بتقديره انتشار فيروس كورونا"، مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، والحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص، قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى العمل، توسعة مدى فحوصات كورونا.

بالإضافة إلى "فتح فوري" للاقتصاد والتجارة وجهاز التربية والتعليم حتى الصفّ الثالث، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

كما تنصّ خطة بينيت على إغلاق عيني للأماكن التي يحتمل فيها انتشار واسع لكورونا، بدلا من فرض إغلاق تام على البلاد.

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