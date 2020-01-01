الضابطة الجمركية تضبط 2 طن خضار وفواكة تالفة وأدوات كهربائية مستعملة في الخليل

الخليل / سما /

افاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية ان الجهاز وبالشراكة مع الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل ضبط اليوم على إحدى نقاط المحبة على مدخل بلدة سعير شاحنة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية وهي تحمل 2 طن خضار وفواكه غير صالحة للإستهلاك الآدمي وأيضا ملابس وأجهزه كهربائية ومشاتيح خشب مستعملة داخل الشاحنة حيث تم التحفظ عليها وإستدعاء جهة الإختصاص (وزارتي الصحة والزراعة) ولجنة مكافحة فايروس كورونا في الخليل فقد أقرت إتلاف البضاعة بالكامل وعلى الفور كونها وذلك بالتعاون مع بلدية دورا ومن ثم إستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وتم الاتلاف بناءاً على قرار وزير الإقتصاد بمنع ادخال اي مواد مستعملة قادمة من اسرائيل لمنع إنتقال عدوى فايروس كورونا المستجد الى أراضي السلطة الفلسطينية.