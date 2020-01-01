  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضابطة الجمركية تضبط 2 طن خضار وفواكة تالفة وأدوات كهربائية مستعملة في الخليل

الجمعة 17 أبريل 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط 2 طن خضار وفواكة تالفة وأدوات كهربائية مستعملة في الخليل


الخليل / سما /

 افاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية ان الجهاز  وبالشراكة مع الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل ضبط اليوم على إحدى نقاط المحبة على مدخل بلدة سعير  شاحنة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية وهي تحمل 2 طن خضار وفواكه غير صالحة للإستهلاك الآدمي وأيضا ملابس وأجهزه كهربائية ومشاتيح خشب مستعملة داخل الشاحنة حيث تم التحفظ عليها وإستدعاء جهة الإختصاص (وزارتي الصحة والزراعة) ولجنة مكافحة فايروس كورونا في الخليل فقد أقرت إتلاف البضاعة بالكامل وعلى الفور كونها وذلك بالتعاون مع بلدية دورا ومن ثم إستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

وتم الاتلاف بناءاً على قرار وزير الإقتصاد بمنع ادخال اي مواد مستعملة قادمة من اسرائيل لمنع إنتقال عدوى فايروس كورونا المستجد الى أراضي السلطة الفلسطينية.

#الضابطة الجمركية #الخليل

الأكثر قراءة اليوم

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

غانتس يهدد الليكود وايام حاسمة بانتظار الكنيست: لا بوادر لحلحلة أزمة الحكومة الإسرائيلية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

اسعار العملات في فلسطين

فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

ماكرون متهما الصين: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بخصوص كورونا!

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و 250 عينة نتائجها سلبية

جالياتنا الفلسطينية تسجل: 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

34

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين