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صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة

الجمعة 17 أبريل 2020 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. تفاصيل الحدث الأمني شمال فلسطين المحتلة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، وقوع حدث أمني شمال فلسطين المحتلة مع لبنان.

وأكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية بان جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل ضوئية قرب الحدود اللبنانية في مستوطنة كريات شمونة مما أثار حالة من التوتر.

وأوضح اعلام الاحتلال بأن سبب اطلاق القنابل الضوئية هو رصد جيش الاحتلال لمشتبه قرب السياج الحدودي بين فلسطين المحتلة ولبنان.

وفي ذات السياق أكد  مراسل القناة الاولى في تلفزيون الاحتلال روبي همرشلاغ، عدم وجود أي تغيير يذكر في تحركات الجيش الاسرائيلي، لافتًا إلى أن الروتين الاعتيادي كما هو للآليات العسكرية.

#اسرائيل #حدث امني #فلسطين #حدود لبنان #قنابل ضوئية #مستوطنة كريات شمونة
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