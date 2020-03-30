اعتماد هيئة محلية جديدة في جنين

جنين / سما /

سلم مدير عام الحكم المحلي في جنين راغب أبو دياك، بالنيابة عن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في جلسته المنعقدة في رام الله بتاريخ 30/3/2020م والمتضمن استحداث مجلس قروى فراسين، الواقعه بين محافظتي جنين وطولكرم بالقرب من بلدة يعبد، وقرار اعتماد رئيس وأعضاء المجلس القروي في قرية فراسين.

جاء ذلك خلال احتفال نظمه الاهالي والمجلس القروى المستحدث، وذلك بحضور أمين سر حركة فتح اقليم جنين عطا ابو ارميلة، والوكيل المساعد لهيئة الرياضة والشباب غسان قبها، ورؤساء هيئات محلية في القرى والبلدات المجاوره وممثلى المؤسسات الرسمية والاهلية.

و نقل أبو دياك، تحيات ومباركة الوزير الصالح للاهالي ولمجلس فراسين، باستحداث المجلس المحلي ورفع العلم الفلسطيني فوق اراضي القرية، والعمل بكل الامكانيات المتاحة في توفير الخدمات الاساسية على طريق تمكين المواطنين وتحقيق احتياجاتهم.

وثمن ابو ارميله، قرار استحداث مجلسة قرية فراسين، واهمية ذلك في تعزيز صمود الاهالي والحفاظ على الارض الفلسطينية من الاستيطان والمصادرة، فيما اكد كبها، على تعاون الجميع من اجل توفير كل الخدمات من لتعزيز صمود المواطنين .

وشكر عمارنه، كل من ساهم في اعتماد قرية فراسين واستحداث المجلس، لما له من أهمية في تعزيز وجود المواطنين وصمودهم.

يذكر، ان القرية تقع بين محافظتي جنين وطولكرم ويبلغ عدد سكانها 370 نسمة.