  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحياء يوم الاسير في بيت لحم في ظل كورونا

الجمعة 17 أبريل 2020 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحياء يوم الاسير في بيت لحم في ظل كورونا


بيت لحم / سما /

 قام عدد من النشطاء وممثلي الفعاليات والمؤسسات الوطنية التي تعني بشؤون الاسرى في بيت لحم، بالصاق صور للعديد من الاسرى، وخاصة اولئك الذين يقضون احكاماً بالسجن المؤبدات، قرب حواجز الشرطة التي اقيمت ضمن اجراءات مواجهة انتشار فايروس الكورونا.

ونفذت هذه الفعالية بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة (17/4/2020)، وتوجت بعد الانتهاء من تعليق الصور باعتصام في وسط الشارع شارك فيه عدد من عناصر الشرطة المنتشرين عند هذه الحواجز.

وقال عبد الله الزغاري الناطق الاعلامي باسم نادي الاسير الفلسطيني ان "هذه الفعالية نفذت كي نقول للعالم بأن هذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب أبناء شعبنا جميعاً اينما تواجدوا، لا يمكن أن تمر بدون إحيائها حتى لو بشكل رمزي كما تم اليوم، بسبب جائحة الكورونا، وثانيا ان هناك نحو خمسة آلاف أسير داخل سجون الاحتلال يواجهون كل الظروف الصعبة والخطيرة، من جراء ممارسات الاحتلال بحقهم، وان هؤلاء ليسوا أرقاما كما يحاول الاحتلال تصويرهم، بل هم مناضلون من أجل الحرية وأصبحوا رموزاً وطنية لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، والحركة الاسيرة هي جزء هام وطليعي من الحركة الوطنية الفلسطينية وكفاحها المشرف من اجل تحقيق حقوق شعبنا، وفي المقدمة منها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه قال عيسى قراقع، رئيس هيئة الاسرى والمحررين السابق، ان "مشاركتنا اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، رغم إجراءات محاربة انتشار كورنا في بلادنا والعالم أجمع ، تهدف التذكير بأن الاسرى في السجون الاسرائيلية يواجهون حقيقة ظروفا صعبة متشعبة ومضاعفة في ظل انتشار الفايروس الخطير، حيث اثبتت الايام الماضية ان السجانين يشكلون خطراً على الاسرى، هذا عدا عن عدم قيام مصلحة السجون باتخاذ اجراءات جدية لحماية الاسرى او بالقيام بعمليات تعقيم للسجون ومرافقها، بعد ان يمر بها السجانون الذين يخالطون المجتمع الاسرائيلي، ومن ثم يأتون للخدمة بين الاسرى من دون أية ضوابط او اجراءات وقائية، وبالتالي الامر الذي يشكل خطرا لنقل الفايروس للاسرى".

وقال حسن عبد ربه، الناطق الاعلامي باسم هيئة شؤون الاسرى والمحررين "نريد ان نذكر العالم الذي لا يريد ان يتذكر بأن هؤلاء الاسرى في خطر، وأن انتشار جائحة كورونا ولربما انتقالها الى السجون، تشكل خطراً على حياتهم، ولذلك جاءت مطالبات الرئيس محمود عباس رؤساء العالم للضغط على اسرائيل للافراج عن الاسرى المرضى والاطفال، والاسيرات في هذه المرحلة، وحتى الان اسرائيل وكعادتها تضرب بعرض الحائط كل هذه المطالبات".

وأشار محمد الزغلول رئيس جمعية الاسرى المحررين الى ان "الاسرى الابطال سيبقون رمزاً حيا لقضيتنا، وهم يشكلون صمام الامان للانتصار طال الوقت ام قصر وان الاحتلال زائل لا محاله".

#اسرى #كورونا #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

غانتس يهدد الليكود وايام حاسمة بانتظار الكنيست: لا بوادر لحلحلة أزمة الحكومة الإسرائيلية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

اسعار العملات في فلسطين

ماكرون متهما الصين: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بخصوص كورونا!

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تعلن إجراءات مُرتقبة بشأن كورونا: تخفيف قيود وعودة تدريجيّة للمتاجر

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و 250 عينة نتائجها سلبية

جالياتنا الفلسطينية تسجل: 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

34

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين