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سعد يحذر من تشغيل العمال في مراكز إيواء المسنين الإسرائيليين

الجمعة 17 أبريل 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعد يحذر من تشغيل العمال في مراكز إيواء المسنين الإسرائيليين


رام الله / سما /

حذر أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، العمال العاملين في سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات، من قبول عروض تشغيلهم داخل مراكز إيواء المسنين الإسرائيليين، نظراً لتصنيفها من قبل الصحة الإسرائيلية كمناطق موبوءة بفيروس "كورونا"، حيث يتجنب العمال الإسرائيليون والأجانب العمل فيها.

وبين أن الحكومة الإسرائيلية رفعت الأجر اليومي لمن يوافق على العمل فيها من 1200 – 1400 شيقل، نظراً للمخاطرة الكبيرة الكامنة في هذا العمل.

كما حذر من تشغيل العمال في النفايات الطبية دون تزويدهم بمعدات السلامة والصحية المهنية المتعارف عليها دولياً، ومن المغريات في الأجور التي تقدم للعمال لدفعهم للقبول في المرافق الصحية التي يمتنع العمال الإسرائيليون عن العمل فيها، في هذه الظروف الصعبة.

كما حذر من استمرار بعض الشركات الإسرائيلية في دفن النفايات الطبية داخل المناطق الفلسطينية، لأن من المعروف أن النفايات الخارجة من أقسام المصابين بفيروس كورونا، لديها القدرة على نقل العدوى في حال عدم دفنها بشكل سليم، ما يعرض حياة الرعاة والثروة المائية والحيوانية في بلادنا للخطر الشديد.

#عمال فلسطين #كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #العمال الاسرائيليين

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