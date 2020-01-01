د. فايز ابو عيطة يكتب "جريمة ضد الإنسانية"!

غزة / سما /

"جريمة ضد الإنسانية " بقلم نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فنح د.فايز ابو عيطة

تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار مجموعة من الأفعال في حال ارتكابها بمثابة "جريمة ضد الإنسانية"، بما في ذلك ما جاء بالنص في الفقرة ك من نفس المادة:

"الأفعال اللاإنسانية الاخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".

وبناء على ما تقدم فإن قرار الرئيس الامريكي ترامب بوقف المساعدات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية يعد "جريمة ضد الإنسانية".

وهذه ليس الجريمة الأولى التي يرتكبها الرئيس ترامب وإنما هي حلقة من سلسلة جرائم ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء ومنها:

1_ الانسحاب من منظمة اليونسكو ووقف المساعدات الأمريكية لها.

2_ الانسحاب من منظمة المجلس العالمي لحقوق الإنسان ووقف المساعدات الأمريكية لها.

3_ وقف المساعدات الأمريكية للمنظمة الدولية "الاونروا" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وغيرها الكثير من الجرائم التى ارتكبتها الإدارة الأمريكية، مما يستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة تجاه هذه الجرائم ضد الانسانية التي من شأنها أن تتسبب في معاناة شديدة للبشرية وتهديد مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي.