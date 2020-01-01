  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د. فايز ابو عيطة يكتب "جريمة ضد الإنسانية"!

الجمعة 17 أبريل 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. فايز ابو عيطة يكتب "جريمة ضد الإنسانية"!


غزة / سما /

"جريمة ضد الإنسانية " بقلم نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فنح د.فايز ابو عيطة
تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار مجموعة من الأفعال في حال ارتكابها بمثابة "جريمة ضد الإنسانية"، بما في ذلك ما جاء بالنص في الفقرة ك من نفس المادة:
 "الأفعال اللاإنسانية الاخرى ذات الطابع المماثل، التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".
وبناء على ما تقدم فإن قرار الرئيس الامريكي ترامب بوقف المساعدات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية يعد "جريمة ضد الإنسانية".
وهذه ليس الجريمة الأولى التي يرتكبها الرئيس ترامب وإنما هي حلقة من سلسلة جرائم ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني وبحق  الإنسانية جمعاء ومنها:
 1_ الانسحاب من منظمة اليونسكو ووقف المساعدات الأمريكية لها.
2_ الانسحاب من منظمة المجلس العالمي لحقوق الإنسان ووقف المساعدات الأمريكية لها.
3_ وقف المساعدات الأمريكية للمنظمة الدولية "الاونروا" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وغيرها الكثير من الجرائم التى ارتكبتها الإدارة الأمريكية، مما يستوجب من المجتمع الدولي وقفة جادة تجاه هذه الجرائم ضد الانسانية التي من شأنها أن تتسبب في معاناة شديدة للبشرية وتهديد مباشر للنظام الصحي والأمني الدولي.

#فايز ابو عيطة #حركة فتح #الصحة العالمية #ترامب

الأكثر قراءة اليوم

الأميرة بسمة تطلق نداء استغاثة من السجن الى عمها الملك سلمان وولي عهده محمد

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

غانتس يهدد الليكود وايام حاسمة بانتظار الكنيست: لا بوادر لحلحلة أزمة الحكومة الإسرائيلية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

ماكرون متهما الصين: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بخصوص كورونا!

الأخبار الرئيسية

الحكومة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و 250 عينة نتائجها سلبية

جالياتنا الفلسطينية تسجل: 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

34

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

حماس: الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة من اسرائيل حول قضية الاسرى