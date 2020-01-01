القواسمي يلتقي السفير الصيني ويشكر بلاده على دعمها لشعبنا

رام الله /سما/



التقى عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة فلسطين السيد قوة ووي، حيث عبٌر القواسمي عن شكر قيادة حركة فتح والشعب الفلسطيني لجمهورية الصين لدعمها الطبي للحكومة الفلسطينية لمواجهة جائحة كورونا.



وأكد القواسمي لسعادة السفير في اللقاء الذي تمٌ عبر الوسائل الالكترونية، أن جمهورية الصين وقفت الى جانب الشعب الفلسطيني دائما وعبر عقود طويله في نضاله المشروع لنيل الحرية والاستقلال وفقا للشرعية الدولية، والآن تقف أيضا الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم. كما وعبٌر القواسمي عن تمنيات شعبنا وقيادتنا بالسلامه التامه للشعب الصيني من هذا الفيروس.