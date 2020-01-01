  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القواسمي يلتقي السفير الصيني ويشكر بلاده على دعمها لشعبنا

الجمعة 17 أبريل 2020 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي يلتقي السفير الصيني ويشكر بلاده على دعمها لشعبنا


رام الله /سما/


التقى عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة فلسطين السيد قوة ووي، حيث عبٌر القواسمي عن شكر  قيادة حركة فتح والشعب الفلسطيني  لجمهورية الصين لدعمها الطبي للحكومة الفلسطينية  لمواجهة جائحة كورونا.


وأكد القواسمي لسعادة السفير في اللقاء الذي تمٌ عبر الوسائل الالكترونية، أن جمهورية الصين وقفت الى جانب الشعب الفلسطيني دائما وعبر عقود طويله في نضاله المشروع لنيل الحرية والاستقلال وفقا للشرعية الدولية، والآن تقف أيضا الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الفيروس الذي يجتاح العالم. كما وعبٌر القواسمي عن تمنيات شعبنا وقيادتنا بالسلامه التامه للشعب الصيني من هذا الفيروس.

الأكثر قراءة اليوم

الأميرة بسمة تطلق نداء استغاثة من السجن الى عمها الملك سلمان وولي عهده محمد

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

غانتس يهدد الليكود وايام حاسمة بانتظار الكنيست: لا بوادر لحلحلة أزمة الحكومة الإسرائيلية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

غزة: النائب العام يفتح تحقيقا حول اشتباه مخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح هايبر مول

فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

جالياتنا الفلسطينية تسجل: 808 إصابة و39 وفاة و201 حالة تعافي

34

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

حماس: الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة من اسرائيل حول قضية الاسرى

وزيرة الصحة : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات تعافي في فلسطين