محافظ نابلس: الأسرى سيبقون محور القضية الفلسطينية وعلى سلم أولويات القيادة

نابلس / سما /

وجّه محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان رسالة تحية وإجلال إلى الأسرى في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وقال اللواء رمضان مخاطبًا الأسرى: "إن الشعب الفلسطيني برمّته ينحني لبطولاتكم ويقدّر عاليًا تضحياتكم"، مؤكدًا أن قضيتهم ستبقى محور القضية الفلسطينية وعلى سلم أولويات القيادة رغم كل الصعوبات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط للإفراج عن الأسرى، خاصة مع الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في ظل انتشار وباء "كورونا" بمن فيهم الأسرى الأطفال والمرضى والنساء.

كما حيّا الأسرى المحررين وأهاليهم الذين أثبتوا على الدوام مسؤولية عالية، خاصة في المرحلة الراهنة من خلال اقتصار مراسم الاحتفال بتحررهم ضمن إجراءات ضيقة وضمن شروط السلامة الصحية.