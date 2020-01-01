  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا

الجمعة 17 أبريل 2020 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الاحمر الدولي يحذر الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة كورونا


جنيف /سما/

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر منطقة الشرق الأوسط من "تداعيات مزلزلة" بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وخصت اللجنة اليمن، وسوريا، والعراق، والأردن، ولبنان وقطاع غزة، حيث "ستتفاقم الاحتياجات الإنسانية في حال لم يتم الأخذ بعين الاعتبار العواقب الاقتصادية التي تعاني منها تلك البلدان"، وفقا لما ذكره المدير الإقليمي لمنطقة الشرقي الأدنى والأوسط. ووفقا لإحصاءات اللجنة الدولية، هناك 40 مليون شخص في اليمن وسوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما تعاني معظم الدول المذكورة من نقص في الكهرباء والمياه.

الأكثر قراءة اليوم

الأميرة بسمة تطلق نداء استغاثة من السجن الى عمها الملك سلمان وولي عهده محمد

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

غانتس يهدد الليكود وايام حاسمة بانتظار الكنيست: لا بوادر لحلحلة أزمة الحكومة الإسرائيلية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

غزة: النائب العام يفتح تحقيقا حول اشتباه مخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح هايبر مول

فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

34

الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

حماس: الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة من اسرائيل حول قضية الاسرى

وزيرة الصحة : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات تعافي في فلسطين

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة