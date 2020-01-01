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المحافظ حميد يعلن عن اجراءات هامة لحماية الطواقم الطبية العاملة في مشافي القدس

الجمعة 17 أبريل 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحافظ حميد يعلن عن اجراءات هامة لحماية الطواقم الطبية العاملة في مشافي القدس


القدس المحتلة / سما /

شدد محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد على اهمية الحفاظ على صحة الطواقم الطبية العاملين في مشافي القدس ، وذلك بعد الاعلان عن مصابين في صفوف اطباء وممرضين من بينهم ممرضا من بلدة العبيدية واخر من مخيم الدهيشة يعملان في مستشفى المطلع ، معلنا عن اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية للطواقم الطبية الفلسطينية من بيت لحم والعاملة في المشافي بالقدس المحتلة موضحا ان هذه الاجراءات تهدف لحماية الطواقم وانه بانتظار قيام ادارات المشافي بالقدس باجراءات حتى يتسنى عودة الطواقم لعملها، واكد على ان ذلك يأتي من منطلق الحرص على القدس واهاليها ومشافيها وعدم احداث بلبلة او نقص بالكوادر الطبية.

كما اعلن المحافظ حميد عن اصداره لقرارات للجهات الامنية بتشديد الاجراءات بحق المواطنين الذين يحملون الهويات المقدسيه او داخل الخط الخضر الذين يعيشون في المناطق الحدودية او داخل محافظة بيت لحم مشيرا الى اهمية التزامهم بالاجراءات الفلسطينية حرصا على صحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن تفاصيل الاجراءات في الساعات القادمة.

#محافظ بيت لحم #كامل حميد #اجراءات وقائية #فيروس كورونا #مشافي القدس

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