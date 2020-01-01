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الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة

الجمعة 17 أبريل 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة ترصد 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية للضفة وغزة


واشنطن /سما/

خصصت وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ما يقرب من 508 ملايين دولار لحالات الطوارئ الصحية والمساعدات الإنسانية والاقتصادية للعديد من الدول والأطراف والمنظمات غير الحكومية التي تساعد المجتمعات في جميع أنحاء العالم في التعامل مع وباء كورونا. وسيدعم هذا التمويل الأنشطة الصحية والانسانية للسيطرة على انتشار وباء كورونا، مثل الحملات الإعلامية الصحية العامة السريعة، والمياه والصرف الصحي، ومكافحة العدوى في مرافق الرعاية الصحية.

هذا وشملت المساعدات الامريكية عدداً كبيراً من دول العالم من بينها الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ستقدم للضفة الغربية وقطاع غزة ما يقرب من 5 ملايين دولار من المساعدة الدولية لمكافحة تفشي الفيروس.

كما وضح البيان أن إجمالي المساعدة الحكومية الأمريكية ضد فيروس كورونا المقدمة حتى الآن ما يقرب من 200 مليون دولار في المساعدة الصحية الطارئة من صندوق احتياطي الطوارئ الصحية العالمية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لحالات تفشي الأمراض المعدية وبرامج الصحة العالمية، ما يقرب من 195 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال البيان: "تعمل الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية معًا لتحديد أولويات المساعدة الأجنبية بناءً على التنسيق داخل البلد واحتمال التأثير".

#الولايات المتحدة #مساعدات #الضفة الغربية #قطاع غزة #فيروس كورونا

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