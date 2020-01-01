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سفارتنا بمصر تدعو المواطنين لتسجيل أسمائهم لديها لتأمين عودتهم في حال فتح المطارات والمعابر

الجمعة 17 أبريل 2020 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بمصر تدعو المواطنين لتسجيل أسمائهم لديها لتأمين عودتهم في حال فتح المطارات والمعابر


القاهرة /سما/

دعت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية المواطنين المتواجدين في مصر، والراغبين بالعودة للضفة الغربية عبر مطار عمان الدولي، عند فتح المطار والمعابر، لتسجيل أسمائهم عبر رابط خصصته لهذه الغاية.

وقالت في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه بناء على توجيهات وزارة الخارجية والمغتربين، وسعياً لتأمين عودة المواطنين الفلسطينيين العالقين إلى الضفة الغربية، فور فتح المطارات والمعابر لتعبئة النموذج على الرابط  http://www.palemb.com/citizen_returnpal.

وأوضحت السفارة أن الجهود مستمرة في هذا الإطار من أجل التخفيف على أبناء شعبنا، وأنه في حال جد جديد فإنها ستنشر الأخبار ذات الصلة في وسائل الإعلام الرسمية وعبر منصاتها الإعلامية، إلى جانب التواصل مع المواطنين المسجلين الراغبين في السفر، في حال توفرت الظروف لنقل الراغبين من المواطنين رغم عدم وجود مؤشرات أو دلائل حتى الآن على توفر مثل هذه الإمكانية، فيما لا يزال التنسيق مستمرا مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

#السفارة الفلسطينية #مصر #عودة العالقين #فيروس كورونا

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