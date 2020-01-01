الجامعة العربية ترحب بجهود "شبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين"

القاهرة /سما/

رحبت جامعة الدول العربية بجهود "شبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين"، وذلك من خلال توجيه رسالة الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير خارجيته جان إيف لودريان، ومطالبتهم باستخدام كافة الوسائل المتاحة للضغط على إسرائيل من أجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة فيروس "كورونا".

وأعرب الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحافي له اليوم الجمعة، عن دعمه لجهود تلك الشبكة الفرنسية الخاصة بمساعدة الشعب الفلسطيني، مطالبا الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الانسان المعنية بتدخلها الفوري لإلزام إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" بتحمل المسؤولية عن أفعالها غير القانونية وانتهاكاتها لحقوق الانسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى في ظل تفشي وباء كورونا قبل أن يتم تقويض حل الدولتين بشكل دائم، الأمر الذي يؤدي الى إدامة الصراع والمعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها هذه الاجراءات والمخططات العنصرية الممنهجة .

وحذر أبو علي، من استغلال انشغال العالم بفايروس "كوفيد 19" من قبل سلطات الاحتلال ومحاولاتها عرقلة جهود الحكومة الفلسطينية في مكافحة انتشار الفايروس وتمادي جيش الاحتلال في اقتحاماته للمدن والقرى والبلدات الفلسطينية، واعتقاله الوزراء والمسؤولين والمتطوعين، بالإضافة الى هجمات المستوطنين المتكررة المدعومة من سلطات الاحتلال على الفلسطينيين وممتلكاتهم في ظل إجراءات الحجر والتخوف من مخاطر نشر العدوى بالفيروس.