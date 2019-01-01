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كورونا: عدد المصابين في العالم يتجاوز المليونين ومئة ألف شخص والمتوفين 143,744

الجمعة 17 أبريل 2020 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا: عدد المصابين في العالم يتجاوز المليونين ومئة ألف شخص والمتوفين 143,744


القدس المحتلة / سما /

 أفادت احصاءات دولية رسمية بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم، تجاوز عتبة المليونين ومئة ألف مصاب.

ونشرت وكالة "رويترز"، حصيلة، اليوم الجمعة، اشارت فيها الى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 2.14 مليون إصابة، بينما توفي عالميا 143,744 شخصا جراء مرض "كوفيد-19"، لافتة الى أنه تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات في 210 دول حول العالم منذ أن تم الإعلان عن الإصابات الأولى في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي سجلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، حيث بلغ عدد المصابين بكورونا هناك 668,079، فيما وصل عدد الوفيات إلى 33,284.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، حيث سجلت 182,816 إصابة، و19,130 وفاة، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة فسجلت 168,941 إصابة و22,170 حالة وفاة.

فرنسا حلت رابعا، مسجلة 140,772 حالة إصابة حتى الآن و17,920 حالة وفاة، وجاءت ألمانيا في المرتبة الخامسة بفارق واضح بعدد الوفيات، حيث سجلت 3,804 وفيات، و132,730 إصابة بفيروس كورونا.

#فيروس كورونا #اصابات #وفيات #دول العالم

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