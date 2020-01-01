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الاحتلال يخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

الجمعة 17 أبريل 2020 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار


الاغوار /سما/

 اخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بإزالة عدد من المنشآت الزراعية في قريتي الجفتلك، وفروش بيت دجن بالأغوار.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة: إن سلطات الاحتلال الصقت أوامر إزالة منشآت في الأغوار، تحمل القرار العسكري رقم 1797، وهو قرار يلزم اصحاب المنشآت بفترة قصيرة للإزالة.

وتعود ملكية المنشآت للمواطنين انور ابو جودة في خربة علان بالجفتلك، وأحمد بنيات في فروش بيت دجن.

يذكر أن الاحتلال داهم خربة علان بالجفتلك، في الأول من نيسان، وفكك كرفانا سكنيا للمواطن أبو جودة واستولى عليه، دون معرفة الأسباب.

#هدم #الاحتلال #الاغوار

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