  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

في ظل جائحة كورونا.. اخطارات بهدم منشآت في الجفتلك وفروش بيت دجن

الجمعة 17 أبريل 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل جائحة كورونا.. اخطارات بهدم منشآت في الجفتلك وفروش بيت دجن


نابلس / سما /

أصدر الاحتلال، اليوم الجمعة، قراراً عسكرياً يحمل رقم 1797 يتضمن إزالة منشات في قرية الجفتلك شمال أريحا، وفروش بيت دجن بمحافظة نابلس.

عارف دراغمه موثق الانتهاكات الاسرائيلية في الاغوار أكد أن القرارات العسكرية تحمل رداً سريعاً لهدم منشأت السكان وحرمانهم من ممتلكاتهم.

وأشار دراغمه :" لم تتوقف إخطارات الهدم في ظل جائخة كورونا بل زادت، استغلالاً للظرف الراهن. مضيفاً أن المستوطنين يستغلون غياب السكان عن أراضيهم نتيجة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا ويقومون برعي أبقارهم في رعي محاصيلهم الزراعية وتدميرها بشكل متعمد.

#الاحتلال #هدم منازل #نابلس #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الأميرة بسمة تطلق نداء استغاثة من السجن الى عمها الملك سلمان وولي عهده محمد

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

غانتس يهدد الليكود وايام حاسمة بانتظار الكنيست: لا بوادر لحلحلة أزمة الحكومة الإسرائيلية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

غزة: النائب العام يفتح تحقيقا حول اشتباه مخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح هايبر مول

فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

ماكرون متهما الصين: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بخصوص كورونا!

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

حماس: الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة من اسرائيل حول قضية الاسرى

وزيرة الصحة : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات تعافي في فلسطين

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

مفوض «أونروا» : دورنا ضروري في غياب الحل السياسي ونقدم خدماتنا لكافة سكان غزة الان..