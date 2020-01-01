في ظل جائحة كورونا.. اخطارات بهدم منشآت في الجفتلك وفروش بيت دجن

نابلس / سما /

أصدر الاحتلال، اليوم الجمعة، قراراً عسكرياً يحمل رقم 1797 يتضمن إزالة منشات في قرية الجفتلك شمال أريحا، وفروش بيت دجن بمحافظة نابلس.

عارف دراغمه موثق الانتهاكات الاسرائيلية في الاغوار أكد أن القرارات العسكرية تحمل رداً سريعاً لهدم منشأت السكان وحرمانهم من ممتلكاتهم.

وأشار دراغمه :" لم تتوقف إخطارات الهدم في ظل جائخة كورونا بل زادت، استغلالاً للظرف الراهن. مضيفاً أن المستوطنين يستغلون غياب السكان عن أراضيهم نتيجة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا ويقومون برعي أبقارهم في رعي محاصيلهم الزراعية وتدميرها بشكل متعمد.