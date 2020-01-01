ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

القدس المحتلة / سما /

صرح قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، بأن: "منع تفشي فايروس الكورونا في قطاع غزة، مصلحة أمنية إسرائيلية".

وبحسب القناة الـ12 العبرية، التي أوردت الخبر صباح اليوم الجمعة، قال هليفي: "إنه في حال تفشي الكورونا في غزة، فسيكون من الصعب التعامل مع هذا الوباء هناك".

وأضاف هليفي: "أنه من مصلحة إسرائيل الامنية، منع تفشي الكورونا بغزة، لأن حماس قد تتوجه للتصعيد تجاه إسرائيل في حال تفشي الفايروس بغزة".

ولفت هليفي الى أن إسرائيل، تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لغزة، لعدم تفشي الفايروس هناك.

وفي معرض رده على تصريحات السنوار حول أجهزة التنفس، ومنع الإسرائيليين من التنفس قال هليفي: "في حال اختارت حماس التصعيد بسبب الكرورونا، ستخسر مرتين".