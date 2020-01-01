  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين

الجمعة 17 أبريل 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي: منع تفشي الكورونا بغزة مصلحة إسرائيلية وحال اختارت حماس التصعيد ستخسر مرتين


القدس المحتلة / سما /

صرح قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، اللواء هرتسي هليفي، بأن: "منع تفشي فايروس الكورونا في قطاع غزة، مصلحة أمنية إسرائيلية".

وبحسب القناة الـ12 العبرية، التي أوردت الخبر صباح اليوم الجمعة، قال هليفي: "إنه في حال تفشي الكورونا في غزة، فسيكون من الصعب التعامل مع هذا الوباء هناك".

وأضاف هليفي: "أنه من مصلحة إسرائيل الامنية، منع تفشي الكورونا بغزة، لأن حماس قد تتوجه للتصعيد تجاه إسرائيل في حال تفشي الفايروس بغزة".

ولفت هليفي الى أن إسرائيل، تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لغزة، لعدم تفشي الفايروس هناك.

وفي معرض رده على تصريحات السنوار حول أجهزة التنفس، ومنع الإسرائيليين من التنفس قال هليفي: "في حال اختارت حماس التصعيد بسبب الكرورونا، ستخسر مرتين".

#الجيش الإسرائيلي #حماس #قطاع غزة #فيروس كورونا #اسرائيل #تصعيد

الأكثر قراءة اليوم

الأميرة بسمة تطلق نداء استغاثة من السجن الى عمها الملك سلمان وولي عهده محمد

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد

غانتس يهدد الليكود وايام حاسمة بانتظار الكنيست: لا بوادر لحلحلة أزمة الحكومة الإسرائيلية

الحلو: لا مشكلة في صرف رواتب المتقاعدين وسنستمر بتقديم القروض

غزة: النائب العام يفتح تحقيقا حول اشتباه مخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح هايبر مول

فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

ماكرون متهما الصين: هناك أشياء حدثت ولا نعرفها بخصوص كورونا!

الأخبار الرئيسية

حماس: الباب مفتوح أمام أي وسيط يحمل إجابات جادّة من اسرائيل حول قضية الاسرى

وزيرة الصحة : 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات تعافي في فلسطين

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

مفوض «أونروا» : دورنا ضروري في غياب الحل السياسي ونقدم خدماتنا لكافة سكان غزة الان..

يوسف زيدان يدعو للإفطار في رمضان بسبب كورون والازهر يرد