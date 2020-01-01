جيش الاحتلال يخطر بإزالة منشآت زراعية في الأغوار

الاغوار / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، بإزالة عدد من المنشآت الزراعية في بلديتي الجفتلك، وفروش بيت دجن بالأغوار.

وذكر الناشط الحقوقي في الأغوار عارف دراغمة: إن سلطات الاحتلال الصقت أوامر إزالة منشآت في الأغوار، تحمل القرار العسكري رقم 1797، وهو قرار يلزم أصحاب المنشآت بفترة قصيرة للإزالة.

وتعود ملكية المنشآت للمواطنين أنور ابو جودة في خربة علان بالجفتلك، وأحمد بنيات في فروش بيت دجن.

يشار إلى أن الاحتلال داهم خربة علان بالجفتلك، في الأول من نيسان، وفكك كرفانا سكنياً للمواطن أبو جودة واستولى عليه، دون معرفة الأسباب.