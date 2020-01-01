غزة: إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً توجهوا لمراكز الحجر الطبي

غزة / سما/

أُعيد فجر الجمعة إغلاق معبر رفح بعد أربعة أيام من فتحه استثنائياً لدخول المواطنين العالقين في مصر.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن 446 مواطناً عالقاً دخلوا غزة أمس الخميس، ليبلغ إجمالي المواطنين العائدين منذ الإثنين 1632 مواطناً.

وقالت وزارة الداخلية إن أطقم هيئة المعابر وعناصر الأمن والشرطة أنهت تأمين وصول 1632 مواطناً عادوا من مصر عبر معبر رفح على مدار أربعة أيام.

وأكدت أن "الأطقم المختصة، وبمتابعة مباشرة من خلية الأزمة في الوزارة، بذلت جهوداً مُضنية، وواصلت عملها على مدار الساعة منذ أربعة أيام لتأمين وصول المواطنين العائدين".

وأضافت: "جرى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة بنقل جميع العائدين لقضاء مدة 21 يوماً في مراكز الحجر الصحي الاحترازي الموزعة على محافظات قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الجهات المختصة من وزارات: الداخلية، الصحة، والتنمية الاجتماعية، تواصل تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين العائدين، وتوفير كافة احتياجاتهم داخل مراكز الحجر.