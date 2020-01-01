  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً توجهوا لمراكز الحجر الطبي

الجمعة 17 أبريل 2020 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إغلاق معبر رفح بعد وصول 1632 مواطناً عالقاً توجهوا لمراكز الحجر الطبي


غزة / سما/

أُعيد فجر الجمعة إغلاق معبر رفح بعد أربعة أيام من فتحه استثنائياً لدخول المواطنين العالقين في مصر.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة أن 446 مواطناً عالقاً دخلوا غزة أمس الخميس، ليبلغ إجمالي المواطنين العائدين منذ الإثنين 1632 مواطناً.

وقالت وزارة الداخلية إن أطقم هيئة المعابر وعناصر الأمن والشرطة أنهت تأمين وصول 1632 مواطناً عادوا من مصر عبر معبر رفح على مدار أربعة أيام.

وأكدت أن "الأطقم المختصة، وبمتابعة مباشرة من خلية الأزمة في الوزارة، بذلت جهوداً مُضنية، وواصلت عملها على مدار الساعة منذ أربعة أيام لتأمين وصول المواطنين العائدين".

وأضافت: "جرى اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة بنقل جميع العائدين لقضاء مدة 21 يوماً في مراكز الحجر الصحي الاحترازي الموزعة على محافظات قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الجهات المختصة من وزارات: الداخلية، الصحة، والتنمية الاجتماعية، تواصل تقديم الخدمة اللازمة للمواطنين العائدين، وتوفير كافة احتياجاتهم داخل مراكز الحجر.

#معبر رفح #مصر #كورونا #عالقين

الأكثر قراءة اليوم

تمديد تسجيل متضرري كورونا حتى الثلاثاء القادم ... (مرفق الرابط)

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن المحجور الهارب: يعمل ضمن شبكة لتهريب وترويج المخدرات

الداخلية بغزة تقرر إغلاق الحي الذي يقطن فيه المواطن الهارب وإخضاع 30 شخصاً للحجر الصحي

شاهد ..هنية: السعودية تقدم معتقلينا لديها للمحاكمة بتهمة الانتماء لحركة ارهابية

قدري ابو بكر : حماس طلبت قوائم بأسماء الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي

الصحة بغزة تعلن نتيجة الفحص المخبري لعينة المحجور الهارب

الصحة العالمية تحسم الجدل حول "مناعة المتعافين" من كورونا

الأخبار الرئيسية

الايجاز الصحفي: تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 320 في فلسطين

الحية

الحية: لن نقبل بموت أي فلسطيني بالكورونا وكل الخيارات مُتاحة لإدخال المستلزمات الطبية لغزة

صفقة

خبير إسرائيلي: حماس تجبرنا على تنازلات "مؤلمة" بـ"صفقة التبادل"

كورونا

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تسهيلات لتخفيف القيود

كورونا: اكثر من 5 آلاف وفاة عالمياً أكثرهم من أمريكا منهم 38 عربياً