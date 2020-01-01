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كورونا في خدمة الارهاب ..

الجمعة 17 أبريل 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في خدمة الارهاب ..


تونس / وكالات/

أحبطت وزارة الداخلية التونسية امس الخميس، مخططا "إرهابيا" يرتكز على التحريض على نشر فيروس كوفيد-19 بين رجل الأمن وأوقفت شخصين في جنوب البلاد.

وقالت الداخلية التونسية في بيان صحفية: "إن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من افشال مخطط ارهابي لأحد العناصر التكفيرية"، والذي يهدف لنشر فيروس كورونا بين عناصر الأمن والشرطة والجيش.

وأوضحت ان المشتبه به "استغل سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالمنطقة خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا المستجد قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الامنية" حيث يقومون بإجراءات المراقبة الادارية وذلك بهدف "اصابة الأمنيين بالعدوى"، حسب البيان.

وحققت قوات الأمن مع أحد "العناصر التكفيرية ممن تم تحريضهم ليعترف بتلقيه لمثل هذه التعليمات وعجزه عن القيام بذلك" باعتبار الإجراءات الوقائية التي تتخذها القوات الأمنية.

وتم يوم الاثنين توقيف المُحرض وأبقت السلطات الأمنية على العنصر الثاني بالحجر الصحي الاجباري لحين اتمام التحاليل التي تفيد اصابته بالفيروس من عدمه.

وبينت الداخلية ان الموقوف كان مسجوناً في السابق بعد تورطه في قضية عدلية "ذات صبغة ارهابية".

وتأتي هذه العملية في وقت تقوم البلاد بتعبئة جميع وسائلها للحد من انتشار فيروس كورونا وقد فرضت الاغلاق التامّ وحظرا للتجول الليلي.

#كورونا #ارهاب #تونس

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