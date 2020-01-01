148 وفاة و13 ألف إصابة بكورونا في "إسرائيل" ونتنياهو يتبنى العودة التدريجية

القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الجمعة بارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 148 فيما وصلت الإصابات إلى 12855.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن 129 مصابًا بفيروس كورونا يرقدون على أجهزة تنفس صناعي منوهة الى أن 2967 خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

من جهته تبنى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مقترحا لفتح السوق الاسرائيلي ضمن قيود على ان يعرض على الحكومة للمصادقة عليه مساء يوم السبت 18 الجاري.

وذكر مكتب رئيس حكومة الاحتلال "ان نتنياهو قرر تبني مخطط تدريجي يتحلى بالمسؤولية وبالحذر ويشمل إعادة فتح المصالح التجارية بشكل محدود وقابل للمراقبة".

وأضاف ان "وزارة المالية ستقوم ببلورة مخطط تجريبي لبعض المجالات التجارية التي تستطيع مزاولة عمالها وفقا لتعليمات وزارة الصحة. كما ستحدد شارة بنفسجية ستشمل معايير لفتح المصالح التجارية وفقا للقطاعات التي ستحدد لاحقا".

وقال "سيكون بالإمكان الخروج من المنزل للقيام بنشاط رياضي يضم لا أكثر من شخصين وحتى مسافة ٥٠٠ متر من المنزل وسيسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالدراسة شريطة ان يكون كل طفل على حدة".

وتابع بيان مكتب نتنياهو "ان الجهات المختصة ستقوم خلال ال-٤٨ ساعة المقبلة بإعداد مشروع قرار وبمسح المجالات التجارية التي تستطيع المشاركة في المخطط التجريبي كما سيتم تحضير أنظمة مفصلة لتشغيل المصالح التجارية وإجراءات لتصرف الجمهور في الحيز العام وفي المصالح التجارية".

وأشار مكتب نتنياهو الى ان تغييرات قد تحدث في أعقاب المباحثات التي ستجرى خلال اليومين المقبلين.