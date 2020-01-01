"الجهاد": تحرير الأسرى أمانة تتحمل المقاومة مسؤولياتها ويجب اعادة مخصصاتهم المقطوعة

غزة / سما/

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن واجب العمل على تحرير الأسرى أمانة تتحمل المقاومة مسؤولياتها وهي تخوض واجباتها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والإعداد والتجهيز لمواصلة معركة التحرير والعودة، والمقاومة ملتزمة بهذه المسؤولية.

وأضاف بيان للحركة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الجمعة، أن الحركة الوطنية بكل أطيافها ومكوناتها مسؤولة عن الحفاظ على قضية الأسرى كقضية إجماع وطني، وحماية مطالب الأسرى وحقوقهم دونما تمييز، ورفض الابتزاز أو المساومة على حقوقهم وحريتهم.

وجدد البيان التأكيد على حماية عائلات الأسرى ورفض أي تعدي عليهم أو المساس بحقوقهم، مطالبًا بعودة صرف مخصصات عائلات الأسرى التي تم قطعها دونما وجه حق.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي بوقف ملاحقة الأسرى المحررين وعدم التمييز بينهم أو المساس بحقوقهم.

ودعت الحركة الشعب للحفاظ على جمرة التفاعل متقدة مع الأسرى وقضيتهم، واستمرار فعاليات إسنادهم جماهيريا وإعلامياً وفي كل المحافل والمناسبات، وجعل إسنادهم برنامج عمل يومي في كل أنشطتنا وتحركاتنا.