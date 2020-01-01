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اصابتان بفيروس كورونا في بلدة العيسوية

الجمعة 17 أبريل 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان بفيروس كورونا في بلدة العيسوية


القدس المحتلة / سما /

 اعلنت لجنة المتابعة في بلدة العيسوية، الليلة الماضية عن تسجيل إصابتين جديدتين لقاصرين بفيروس كورونا في العيسوية.

وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في البلدة، أن الاصابتين نتجتا عن مخالطة والدتهما التي اعلن عن اصابتها قبل يومين ونقلت للحجر، وأعمارهما 10 و17 عاماً.

وأوضح أبو الحمص أن أعداد المصابين تزداد يوما بعد الآخر في العيسوية ومدينة القدس بشكل عام، وللأسف لا يوجد أعداد رسمية بالإصابات في المدينة وما يعلن عنه هو ناتج عن بحث اللجان والمراكز المختلفة.

وأضاف أبو الحمص أن المقدسيين وخلال الاسبوع الأخير زاد اقبالهم لاجراء فحص كورونا، وذلك بعد فتح مراكز في القدس الشرقية.

وشدد أبو الحمص على ضرورة الالتزام بقرارات وتوصيات القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات في العيسوية، بعدم الخروج من البيوت الا للضرورة مع اخذ كافة الإجراءات الوقائية ، وعدم التجمع، واغلاق المحلات التجارية عند الساعة 7 مساء.

كما حذر من تداول الاشاعات التي تضعف المعنويات.

وأكد على أهمية دعم المصابين بالفيروس نفسيا ورفع معنوياتهم.

#كورونا #القدس المحتلة #اصابات

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