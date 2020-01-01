قفزة نوعية في أسهم شركة أدوية بعد تقرير إعلامي مشجع ضد كورونا

واشنطن / وكالات /

ارتفعت أسهم شركة "جيلياد ساينسيز" للأدوية 16% يوم الخميس، بعد تقرير إعلامي أورد بيانات جزئية مشجعة من تجارب لعقار "ريمديسيفير" التجريبي للشركة الأمريكية على المصابين بفيروس كورونا.

وقال موقع (ستات) الإخباري الطبي على الإنترنت، إن مستشفى تابعا لجامعة شيكاغو يشارك في دراسة خاصة بالدواء المضاد للفيروسات، رصد تعافيا سريعا من أعراض الحمى والجهاز التنفسي، حيث غادر جميع المرضى تقريبا المستشفى خلال أقل من أسبوع.

وأضاف الموقع أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن، استعان بمتطوعين عددهم 113 شخصا مصابين بحالات حادة من كوفيد-19 في تجربة شركة جيلياد. وأضاف أن معظمهم غادروا المستشفى، وتوفي مريضان.

إلا أن مستشفى يو شيكاغو ميديسن، أوضح في بيان الكتروني أن "البيانات الجزئية من تجربة سريرية مستمرة هي بالأساس غير مكتملة، ولا ينبغي استخدامها لاستخلاص نتائج".

وزاد الاهتمام بقوة بعقار جيلياد التجريبي في ظل جائحة كورونا. فقد أظهر تحليل لنشرة، نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن، الأسبوع الماضي، أن نسبة الثلثين من مجموعة صغيرة من المرضى المصابين بحالات حادة من كوفيد-19 شهدوا تحسنا في حالتهم بعد علاجهم بعقار "ريمديسيفير".

وقفز سهم شركة جيلياد، الذي أغلق عند 76.54 دولار، 16 بالمئة إلى 89.1 دولار بعد ساعات التداول الرسمي أمس الخميس.

وتتوقع جيلياد نتائج من المرحلة الثالثة من الدراسة على مرضى بحالات حادة من كوفيد-19 في نهاية الشهر، وتوفر بيانات إضافية من دراسات أخرى في شهر مايو القادم.

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد رسميا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.

المصدر: رويترز