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طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة

الجمعة 17 أبريل 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة


رام الله /سما/

يكون الجو اليوم، الجمعة، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق مختلف المناطق وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأحد، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

#طقس #فلسطين #انخفاض

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