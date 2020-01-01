المخابرات العامة توزع مستلزمات طبية على عيادات الوكالة

رام الله / سما /

وزع جهاز المخابرات العامة مستلزمات وقاية طبية لعيادات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ولجان الخدمات والطوارئ عبارة عن (كمامات، قفازات، ملابس وقاية ومستلزمات أخرى)، وذلك بناء على توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وفي إطار مساعدة أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء الفلسطينية على مواجهة جائحة كورونا.

وتقدمت اللجان الشعبية في المخيمات بالشكر للرئيس محمود عباس على متابعته الدائمة وحرصه على توفير مستلزمات البقاء والصمود لأبناء شعبنا، كما تقدموا بالشكر لجهاز المخابرات العامة واللواء ماجد فرج على وقوفهم الدائم إلى جانب أبناء شعبهم، وعلى توفير المستلزمات الطبية، إضافة إلى كل الخدمات التي يقدمها الجهاز وباقي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لخدمة أبناء شعبنا.

وتم توزيع تلك المستلزمات في عيادات وكالة الغوث بالتنسيق مع الجهات المختصة في مخيمي قلنديا و شعفاط في القدس المحتلة، ومخيمي طولكرم ونور شمس في محافظة طولكرم، وعيادة الوكالة في مخيم الفارعة في محافظة طوباس والأغوار، ومخيمات (بلاطة، العين، عسكر الجديد، عسكر القديم) في محافظة نابلس، ومخيمات الامعري، والجلزون، وعين عريك، ودير عمار في محافظة رام الله والبيرة، ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر في محافظة اريحا، ومخيم جنين في محافظة جنين، ومخيمي الفوار والعروب في محافظة الخليل، وعيادات الدهيشة المركزية، وعيادة خمشتا وشمس في محافظة بيت لحم.