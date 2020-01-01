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وزارة شؤون المرأة ومؤسسات نسوية تطلق "هاشتاغ" لمناسبة يوم الأسير

الخميس 16 أبريل 2020 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أطلقت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة والمؤسسات النسوية، اليوم الخميس، "هاشتاغ" على مواقع التواصل الاجتماعي لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني بعنوان "الأسيرات والأسرى حكاية شعب وقصة وطن- تطالب بالإفراج الفوري عنهم- إن الفرج قريب".

ويصادف غدا الجمعة 17 نيسان يوم الأسير الفلسطيني.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد إن "إطلاق هذه التغريدة جاء من أجل تعزيز القضية الفلسطينية ودورها المفصلي، ولتدويل قضية الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم خاصة في هذه الأيام التي ينتشر فيها فيروس كورونا، إضافة إلى كشف وجه الاحتلال القبيح"

وطالبت بإطلاق سراح جميع الأسرى داخل السجون، وتحديدا كبار السن والمرضى والأطفال والنساء، واجراء الفحوصات الطبية لهم .

 واشارت حمد إلى أن النشر عبر هذه التغريدة سيبدأ من الساعة السادسة مساء ويستمر حتى الثالثة صباحا.

وقالت "نأمل أن تصبح تريندا عالميا، بحيث يشارك فيه ملايين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي".

بدورها، قالت عضو الأمانة للاتحاد العام للمرأة هيثم عرار إننا "كمؤسسات نسوية معنية بمتابعة واقع الأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة في ظل المخاوف من انتشار هذا الوباء بينهم".

وأشارت إلى أن مطلبنا الأساسي هو إطلاق سراح جميع الأسرى، إضافة لضرورة توفير الظروف المناسبة لمنع انتشار الفيروس.

#وزارة شؤون المرأة #يوم الاسير

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