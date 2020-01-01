فلسطينيون عالقون في تركيا يناشدون الرئيس السيسي إعادتهم لقطاع غزة

انقرة /سما/

ناشد فلسطينيون عالقون في تركيا مساء يوم الخميس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالسماح لهم لعودتهم إلى غزة، بعد أن ضاقت بهم السبل.

وقال شبان في مناشدة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بقلوب فاض بها الأسى والألم والحزن على غيابها عن وطنها وأهلها نرفع لكم هذه المناشدة الإنسانية من المواطنين الفلسطينيين العالقين في الأراضي التركية بعد إغلاق المطارات الدولية وتوقف جميع الرحلات خاصة مطار القاهرة الدولي ، لاستعطاف انسانيتكم الوفيرة والتكرم علينا بإصدار تعليماتكم من أجل إجلائنا من تركيا وعودتنا على متن الطيران المصري أسوة بالمواطنين المصريين العالقين في تركيا فنحن أبناء قطاع غزة أبنائكم ومنكم، ودائما كانت جمهورية مصر العربية الأب الحنون لنا وللقضية الفلسطينية والداعم الأساسي لعلاج جميع آلامنا وأوجاعنا.

وقال العالقون في مناشدتهم، إننا نحن أبنائك وبحاجة لعطفك خاصة وأن قدومنا إلى تركيا عبارة عن زيارة سريعة بغرض العلاج أو التجارة أو السياحة وليس للإستقرار والجلوس لفترات طويله ، وبإغلاق المطارات تقطعت بنا السبل و أصبحت الحياة ومتطلباتها صعبة جدا،

وأكدوا، لا نستطيع شراء المواد الغذائية والاستهلاكية ولا دفع إيجارات المساكن ، وأصبح المواطن الفلسطيني مهدد بالطرد والجوع والأمراض ، عالقا بين مطرقة الإصابة بالوباء وسندان المخالفات والغرامات والطرد من السكن وفقدان مصادر دخلنا في وطننا، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبدون أي إشارات لانفراج الازمة والقضاء على الوباء ، لم يبقى للفلسطينيين العالقين وأسرهم إلا الله ثم جهود فخامتكم التي كانت دائماً عوناً وسنداً لجميع الفلسطينيين لمعاملتنا معاملة أبنائكم حملة الجنسية المصرية من خلال إجلائهم على اختلاف أعمارهم لجمهورية مصر العربية خاصة بعد إعلان وزارة الهجرة المصرية العمل على إجلاء المواطنين المصريين العالقين في جميع الدول ومنها تركيا.

وطالبوه، بإصدار توجيهاتك لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوصولنا لأرض الوطن بسلام مرورا بمصر العظيمة الشامخة ، ونعلم فخامتكم بأنه ليس لدينا أي مبتغى سوى الوصول لوطننا وأهلنا سالمين في ظل هذا الوباء الذي تفشي في جميع المعمورة، كلنا ثقة وأمل كبيرين ككبر وسعة قلبكم وإنسانيتكم ان تلقى مناشدتنا صدى لديكم.