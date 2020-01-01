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الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 357 فلسطينيا منذ بداية انتشار فيروس كورونا

الخميس 16 أبريل 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي اعتقل 357 فلسطينيا منذ بداية انتشار فيروس كورونا


رام الله / سما /

 أفاد تقرير صدر اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الاسرائييلية اعتقلت ما مجموعه 357 فلسطينيا، بينهم 48 طفلاً وأربع نساء منذ بداية انتشار فيروس كورونا مطلع الشهر الماضي.

وذكر التقرير الذي يرصد اوضاع الاسرى أن إسرائيل اعتقلت منذ مطلع العام الجاري، أكثر من 1300 فلسطيني، منهم 210 أطفال و31 امرأة، فيما أصدرت 295 أمر اعتقال إداري.

وصدر التقرير عن كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات".

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل تعتقل حاليا نحو 5 آلاف فلسطيني بينهم 41 امرأة، و180 طفلاً وقاصراً، فيما قضى 51 أسيرا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال، وتوفى 222 آخرين داخل السجون منذ عام 1967، منهم خمسسة العام الماضي.

وأضاف أن من بين الأسرى المعتقلين 430 أسيراً معتقلون إدارياً (دون توجيه تهم محددة) و13 صحفيا ونحو 700 مريض منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر.

وطالب التقرير بضغط دولي على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال والإداريين، كضرورة ملحة لإنقاذ حياتهم في ظل خطر تفشي فيروس كورونا.

كما دعا إلى إرسال لجنة طبية دولية للإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى والأسيرات داخل السجون، لحمايتهم من انتشار الفيروس وتوفير متطلبات الحماية والسلامة لهم.

#اسرى #اعتقالات #فيروس كورونا #فلسطين #الاحتلال

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