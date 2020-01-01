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لهذا السبب.. بينت يدفع باتجاه الخروج من حالة الإغلاق في اسرائيل

الخميس 16 أبريل 2020 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.. بينت يدفع باتجاه الخروج من حالة الإغلاق في اسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 12 العبرية أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت يدفع باتجاه تخفيف القيود وتبني استراتيجية للخروج من حالة الإغلاق في إسرائيل.

وعن أسباب دفع الوزير اليميني بهذا الاتجاه كشفت القناة أن نفتالي بينت لديه عدة شركات، وكل رؤوس الأموال ومدراء الشركات والصناعات الدقيقة على علاقة مباشرة معه، الامر الذي تسبب لهم بخسائر كبيرة في فترة الاغلاق التي قررتها الحكومة الإسرائيلية من أجل منع تفشي كورونا.

وأضافت القناة 12 أنه وعلى ما يبدو فإن مدراء الشركات يضغطون على وزير الجيش نفتالي بينت باستمرار من أجل الخروج من هذه الحالة.

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