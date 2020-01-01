"طوارئ نابلس" تسلم "الصحة" مختبراً لفحص "كورونا" في المحافظة

جنين / سما /

سلمت لجنة الطوارئ العليا واللجنة الصحية في محافظة نابلس وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مبنى مؤسسة الشهيد ظافر المصري بعد تجهيزه وتأهيله ضمن مواصفات وبروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية، الذي وضعه رجلا الأعمال صبيح المصري وبشار المصري تحت تصرف الوزارة خلال فترة الطوارئ، ليكون مختبراً لفحص فيروس كورونا في المحافظة، بهدف التسهيل على الوزارة في العمل وتقليل ساعات الفحص التي كانت تمتد طويلاً.

وقد تسلم الدكتور أسامة النجار ممثلاً عن وزارة الصحة المبنى بما يحويه من مختبرات وقاعات، بحضور نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة ورجل الأعمال بشار المصري ورئيس جامعة النجاح الدكتور ماهر النتشة.

وشكرت الأتيرة المصري وجامعة النجاح الوطنية على هذا المجهود الذي يحمل في طياته تكاتفاً اجتماعياً يخفف ويسهل على الكادر الطبي والمواطنين.

ويحتوي المختبر على جهاز لفحص الفيروس المستجد (كوفيد 19) يمكن أن يستوعب 96 عينة في الوقت نفسه، قدمته جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيس مجلس أمنائها صبيح المصري.