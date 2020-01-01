  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"طوارئ نابلس" تسلم "الصحة" مختبراً لفحص "كورونا" في المحافظة

الخميس 16 أبريل 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"طوارئ نابلس" تسلم "الصحة" مختبراً لفحص "كورونا" في المحافظة


جنين / سما /

 سلمت لجنة الطوارئ العليا واللجنة الصحية في محافظة نابلس وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مبنى مؤسسة الشهيد ظافر المصري بعد تجهيزه وتأهيله ضمن مواصفات وبروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية، الذي وضعه رجلا الأعمال صبيح المصري وبشار المصري تحت تصرف الوزارة خلال فترة الطوارئ، ليكون مختبراً لفحص فيروس كورونا في المحافظة، بهدف التسهيل على الوزارة في العمل وتقليل ساعات الفحص التي كانت تمتد طويلاً.

وقد تسلم الدكتور أسامة النجار ممثلاً عن وزارة الصحة المبنى بما يحويه من مختبرات وقاعات، بحضور نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة ورجل الأعمال بشار المصري ورئيس جامعة النجاح الدكتور ماهر النتشة.

وشكرت الأتيرة المصري وجامعة النجاح الوطنية على هذا المجهود الذي يحمل في طياته تكاتفاً اجتماعياً يخفف ويسهل على الكادر الطبي والمواطنين.

ويحتوي المختبر على جهاز لفحص الفيروس المستجد (كوفيد 19) يمكن أن يستوعب 96 عينة في الوقت نفسه، قدمته جامعة النجاح الوطنية ممثلة برئيس مجلس أمنائها صبيح المصري.

#جنين #طوارئ

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على حادثة الأميرية بالقاهرة..

الداعية "وسيم يوسف" يغرّد بعد شهرين من الغياب ويعلق على نبأ سجنه

تجدد الاتصالات بين "إسرائيل" وحماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

حماس : نمتلك أوراقًا قوية ستخضع الاحتلال لشروط المقاومة

شاهد| الحكومة : تسجيل 6 اصابات جديدة وعودة الاصابة لمواطنة بعد شفائها

هارتس:اشتراط اسرائيل الحصول على معلومات عن الأسرى من حماس مُقابل أجهزة التنفّس قمّة السفالة

تقديرات إسرائيلية: المستهدف هو برنامج تدقيق صواريخ "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

الرئيس للأسرى: لن نرضخ لأي ضغوط.. وهامات شعبنا مرفوعة بصبركم وصمودكم وايمانكم بعدالة قضيتنا

فيديو.. الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل.. و110 عينة نتيجتها سلبية

الصحة بغزة: نعاني من نقص حاد بالمستلزمات الطبية.. وانتشار الوباء في المنطقة يشكل تهديد مباشر

الأزمة السياسية تتعمق: اقتراح بتأجيل تشكيل حكومة إسرائيلية لـ6 أشهر

السنوار

كورونا غير اولويات حماس.. مسؤول إسرائيلي: فرصة استثنائية ونادرة لصفقة تبادل أسرى