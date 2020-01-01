نادي الأسير: الاحتلال أعاد 9 أسرى إلى "عوفر" دون أخذ عينات منهم

جنين / سما /

أعادت إدارة سجون الاحتلال تسعة أسرى إلى سجن "عوفر" ، بعد أن حجرتهم في العزل، ونقلتهم إلى عدة سجون، من بينهم أحد الأسرى الأشبال، وهم ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب بفيروس (كورونا) نور الدين صرصور.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم، أن إدارة السجون لم تأخذ منهم عينات، ما قامت به طوال الفترة الماضية، هو معاينتهم عبر قياس درجة الحرارة، ووفقاً للمعلومات فإن الوضع الصحي الظاهري للأسرى التسعة جيد.

وكانت إدارة السجون، قد نقلتهم إلى سجون "أيلا - بئر السبع، والرملة، وسهرونيم" قبل نحو أسبوعين، دون أخذ عينات لهم، رغم مطالبات الأسرى بذلك، ولا تزال سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة للنداءات المتكررة بالإفراج عن الأسرى، لاسيما المرضى، وكبار السن منهم، والأطفال، والأسيرات.