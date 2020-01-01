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غزة: النائب العام يفتح تحقيقا حول اشتباه مخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح هايبر مول

الخميس 16 أبريل 2020 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: النائب العام يفتح تحقيقا حول اشتباه مخالفة إجراءات السلامة الصحية أثناء افتتاح هايبر مول


غزة / سما /

أصدر النائب العام، المستشار/ ضياء الدين المدهون، تعليماته لنيابة المؤسسات، بفتح التحقيق الجزائي حول الاشتباه بمخالفة إجراءات الصحة والسلامة أثناء افتتاح هايبر مول النصيرات أمس الأربعاء.

وفور صدور التكليف باشرت نيابة المؤسسات إجراءات التحقيق، حيث كلفت المباحث الطبية، ودائرة الطب الوقائي، نحو البحث والتحقق وإعداد تقرير تفصيلي حول التزام مالك المتجر بإجراءات الصحة والوقاية والسلامة العامة خلال الافتتاح، وستستكمل النيابة العامة إجراءات جمع الأدلة الفنية وتدوين أقوال الشهود واستجواب كافة المشتبه بهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت ارتكابهم لأي مخالفة قانونية.

وأوضح أن النيابة العامة ستباشر دورها القانوني دون هوادة، للحفاظ على الأمن العام والصحة العامة لأبناء شعبنا في ظل هذه الجائحة، والتعاون مع الوزارات المختصة؛ لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من فايروس كورونا.
 

#النيابة العامة #ضياء الدين المدهون #مول تجاري #فيروس كورونا #قطاع غزة #اجراءات السلامة #افتتاح هايبر مول #مخيم النصيرات

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