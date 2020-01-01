  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"شؤون المغتربين" تدعو أبناء جالياتنا لإحياء يوم الأسير بالوسائل الممكنة

الخميس 16 أبريل 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شؤون المغتربين" تدعو أبناء جالياتنا لإحياء يوم الأسير بالوسائل الممكنة


رام الله / سما /

دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير، أبناء الجاليات الفلسطينية ومؤسساتها واتحاداتها في بلدان المهجر والشتات، لإحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في الـ 17 من نيسان من كل عام، بالوسائل والادوات الممكنة.

وطالبت الدائرة في رسالة وجهتها اليوم الخميس، أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، إلى إحياء هذه المناسبة بالوسائل والطرق الممكنة، لتبقى قضية الأسرى على سلم الاولويات والاهتمامات الدولية، خاصة منظمات حقوق الانسان، ولتجديد التأكيد على أهمية إطلاق سراح جميع الأسرى، وان حريتهم جزء لا يتجزأ من حرية شعبنا الفلسطيني.

وجددت دعوتها لأبناء شعبنا، لتكثيف الحملات الاعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي للتذكير بالأوضاع المأساوية الصعبة التي يعيشها أسرانا في سجون الاحتلال، خاصة مع تفشي وباء "كورونا" المستجد داخل دولة الاحتلال ما يزيد التهديدات والمخاطر على الاسرى.

وأكدت شؤون المغتربين أن حالة من القلق والترقب تنتاب الجميع مع تزايد حالات الاصابة بفيروس "كورونا" في اسرائيل، وعدم اتخاذ الاحتلال اية تدابير لحماية الاسرى في ظل تفشي الوباء، وأن الاوضاع المتردية داخل السجون مع سياسة الاهمال الطبي المتعمد، يجعل منها بؤرة خصبة لتفشي "كورونا" بين الاسرى"، مطالبة المنظمات الدولية بالتحرك لحماية الاسرى والعمل على إطلاق سراحهم.

#شؤون المغتربين #منظمة التحرير #الجاليات الفلسطينية #فيروس كورونا #يوم الاسير

الأكثر قراءة اليوم

أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على حادثة الأميرية بالقاهرة..

الداعية "وسيم يوسف" يغرّد بعد شهرين من الغياب ويعلق على نبأ سجنه

تجدد الاتصالات بين "إسرائيل" وحماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

حماس : نمتلك أوراقًا قوية ستخضع الاحتلال لشروط المقاومة

شاهد| الحكومة : تسجيل 6 اصابات جديدة وعودة الاصابة لمواطنة بعد شفائها

البنوك الفلسطينية تقدم تمويلا اضافيا للحكومة بقيمة 400 مليون دولار

هارتس:اشتراط اسرائيل الحصول على معلومات عن الأسرى من حماس مُقابل أجهزة التنفّس قمّة السفالة

الأخبار الرئيسية

فيديو.. الحكومة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل.. و110 عينة نتيجتها سلبية

الصحة بغزة: نعاني من نقص حاد بالمستلزمات الطبية.. وانتشار الوباء في المنطقة يشكل تهديد مباشر

الأزمة السياسية تتعمق: اقتراح بتأجيل تشكيل حكومة إسرائيلية لـ6 أشهر

السنوار

كورونا غير اولويات حماس.. مسؤول إسرائيلي: فرصة استثنائية ونادرة لصفقة تبادل أسرى

الجيش

"الخروج من الأزمة بثلاثة مراحل".. الجيش الإسرائيلي: التعامل مع كورونا سيستمر لعام!