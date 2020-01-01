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نتعامل بعدل ومساواة مع كافة المناطق الفلسطينية

اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وصونها خاصة في ظل الطوارئ

الخميس 16 أبريل 2020 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وصونها خاصة في ظل الطوارئ


رام الله / سما /

 عقد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، عبر "الفيديو كونفرنس"، وأطلعهم على جهود الحكومة المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا"، ومعيقات الاحتلال والتحريض المستمر من قبله ضد هذه الجهود.

وأكد رئيس الوزراء، أن حالة الطوارئ متعلقة بالوضع الاستثنائي التي تشهده فلسطين، كباقي الدول وهو انتشار فيروس "كورونا"، مشددا على الاستمرار بالموقف الثابت للحكومة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وصون الحريات وضمان عدم التعدي عليها.

وأشار اشتية الى أن الحكومة تتعامل بعدل ومساواة مع كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة الى أهلنا في الشتات، سواء من ناحية المساعدات أو المستلزمات والمعدات والتجهيزات الطبية، من مبدأ الوفاء والمسؤولية تجاه أهلنا في كافة أماكن تواجدهم.

بدورهم، عبر ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن دعمهم للخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ولقرار الرئيس محمود عباس بفرض حالة الطوارئ في فلسطين، والإجراءات المعمول بها لمواجهة الفيروس دون الخروج عن هذا الهدف، معربين عن تسخير إمكانيات مؤسسات المجتمع المدني، في سبيل دعم الجهود الحكومية في مواجهة "كورونا".

#محمد اشتيه #رئيس الوزراء #الحريات

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