  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تكافل" تعلن عن مشروع القسائم الغذائية في رمضان

الخميس 16 أبريل 2020 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تكافل" تعلن عن مشروع القسائم الغذائية في رمضان


غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية والإسلامية للتكافل الاجتماعي (تكافل) عن تنفيذ مشروع القسائم الغذائية عبر التسوق المباشر، لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة بداية شهر رمضان المبارك، بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الناطق باسم لجنة "تكافل" شريف النيرب، إن اللجنة ستوزع عشرات ألاف القسائم الغذائية على الأسر المستورة والمحتاجة في القطاع وفق معايير الحالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة، وبما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في غزة خلال الشهر المبارك، والذي يتزامن مع جائحة فايروس كورونا.

وأوضح النيرب أن اللجنة ستعلن اليوم الخميس عبر موقعها الالكتروني الرسمي عن مناقصة يتم من خلالها الاستعانة بمراكز تجارية في محافظات القطاع كافة، للتخفيف عن كاهل المستحقين.

وقدم النيرب الشكر بإسم مجلس أمناء تكافل لدولة الإمارات العربية لدعمها المستمر لصمود الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة.

وعملاً بالإرشادات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة في القطاع دعت تكافل مستفيدي مشروع القسائم الغذائية إلى الالتزام بالإرشادات كافة، داخل مراكز التوزيع.

وقال النيرب، إن اللجنة وضعت كافة المحاذير الصحية ضمن أولوياتها لتنفيذ المشروع، حيث ستحافظ اللجنة على تقسيم أعداد المستفيدين على مدار أيام العمل بالمشروع.

كما ستوفر اللجنة من خلال المراكز التجارية أجواء صحية من وسائل التعقيم المختلفة ونمط التباعد الاجتماعي المتبع للحفاظ على السلامة العامة.

#لجنة التكافل #قطاع غزة #الاسر الفقيرة #الامارات #مساعدات #تسوق #شهر رمضان

الأكثر قراءة اليوم

قطر تقدم منحة مالية ثانية لدولة فلسطين وحسين الشيخ يعقب!

الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الصحي.. وتطالب بالبقاء في البيوت وارتداء "الكمامة"عند الخروج

أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على حادثة الأميرية بالقاهرة..

الداعية "وسيم يوسف" يغرّد بعد شهرين من الغياب ويعلق على نبأ سجنه

تجدد الاتصالات بين "إسرائيل" وحماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

شاهد| الحكومة : تسجيل 6 اصابات جديدة وعودة الاصابة لمواطنة بعد شفائها

البنوك الفلسطينية تقدم تمويلا اضافيا للحكومة بقيمة 400 مليون دولار

الأخبار الرئيسية

الأزمة السياسية تتعمق: اقتراح بتأجيل تشكيل حكومة إسرائيلية لـ6 أشهر

الأزمة السياسية تتعمق: اقتراح بتأجيل تشكيل حكومة إسرائيلية لـ6 أشهر

السنوار

كورونا غير اولويات حماس.. مسؤول إسرائيلي: فرصة استثنائية ونادرة لصفقة تبادل أسرى

الجيش

"الخروج من الأزمة بثلاثة مراحل".. الجيش الإسرائيلي: التعامل مع كورونا سيستمر لعام!

هارتس:اشتراط اسرائيل الحصول على معلومات عن الأسرى من حماس مُقابل أجهزة التنفّس قمّة السفالة