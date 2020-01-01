"تكافل" تعلن عن مشروع القسائم الغذائية في رمضان

غزة / سما /

أعلنت اللجنة الوطنية والإسلامية للتكافل الاجتماعي (تكافل) عن تنفيذ مشروع القسائم الغذائية عبر التسوق المباشر، لدعم الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة بداية شهر رمضان المبارك، بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الناطق باسم لجنة "تكافل" شريف النيرب، إن اللجنة ستوزع عشرات ألاف القسائم الغذائية على الأسر المستورة والمحتاجة في القطاع وفق معايير الحالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة، وبما يعزز صمود الشعب الفلسطيني في غزة خلال الشهر المبارك، والذي يتزامن مع جائحة فايروس كورونا.

وأوضح النيرب أن اللجنة ستعلن اليوم الخميس عبر موقعها الالكتروني الرسمي عن مناقصة يتم من خلالها الاستعانة بمراكز تجارية في محافظات القطاع كافة، للتخفيف عن كاهل المستحقين.

وقدم النيرب الشكر بإسم مجلس أمناء تكافل لدولة الإمارات العربية لدعمها المستمر لصمود الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة.

وعملاً بالإرشادات الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة في القطاع دعت تكافل مستفيدي مشروع القسائم الغذائية إلى الالتزام بالإرشادات كافة، داخل مراكز التوزيع.

وقال النيرب، إن اللجنة وضعت كافة المحاذير الصحية ضمن أولوياتها لتنفيذ المشروع، حيث ستحافظ اللجنة على تقسيم أعداد المستفيدين على مدار أيام العمل بالمشروع.

كما ستوفر اللجنة من خلال المراكز التجارية أجواء صحية من وسائل التعقيم المختلفة ونمط التباعد الاجتماعي المتبع للحفاظ على السلامة العامة.