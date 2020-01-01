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الشرطة تغلق (25) محلا تجاريا وتضبط مركبتين لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

الخميس 16 أبريل 2020 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تغلق (25) محلا تجاريا وتضبط مركبتين لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين


جنين / سما /

 أغلقت الشرطة (25) محلا تجاريا، وضبطت مركبتين، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، وتخلل ذلك إغلاق (25) محلا تجاريا، وضبطت مركبتين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.

وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا، كما أغلقت طريقين فرعيين من الطرق الفرعية الحيوية المؤدية من وإلى مدينة جنين نظرا لظروف حالة الطوارئ، ومتطلبات المرحلة بهدف الحد من الحركة للمركبات والمواطنين.

#الشرطة #طوارئ #فيروس كورونا #جنين

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