"فدا" يطالب المؤسسات والمنظمات الأممية بالتدخل الفوري للإفراج عن الأسرى

رام الله / سما /

طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية بضرورة التدخل العاجل لدى الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراح الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن والأسيرات، حماية لهم من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال في بيان صدر عنها، في ذكرى يوم الأسير، اليوم الخميس، في ظل تفشي جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك كيان الاحتلال وسجونه، إضافة إلى إصابة عدد من السجانين الاسرائيليين بالفيروس، لم تتخذ إدارة سجون الاحتلال أية إجراءات وقائية لحماية الأسرى.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولي للضغط على إسرائيل من أجل اتخاذ كل السبل اللازمة لحماية الأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجونها من الاصابة بفيروس كورونا، والسماح لممثلي المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية بزيارة السجون والتأكد من اتخاذ تلك الاجراءات والاطمئنان على أوضاع أسيراتنا وأسرانا.

وتوجه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني بالتحية إلى أسيراتنا وإلى عمداء الأسرى، جنرالات الصبر، وإلى القادة الأسرى من أمثال مروان البرغوثي، وأحمد سعادات.

وأكد أن يوم الأسير مناسبة مهمة ضمن رزنامة المناسبات الوطنية الفلسطينية لن تسقط من دفتر يومياتنا مهما تكالبت الظروف وغلت التضحيات، ولا أمن ولا سلام ولا استقرار دون تحرير كافة أسيراتنا وأسرانا الأبطال، وإن مهمة الاسناد لهم مهمة نضالية يومية.