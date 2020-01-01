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إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس "كورونا"

الخميس 16 أبريل 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق بلدة العبيدية بعد ظهور إصابة بفيروس "كورونا"


بيت لحم / سما /

 أغلقت بلدة العبيدية شرق بيت لحم بشكل كامل، بعد تسجيل إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلدة.

وقال رئيس بلدية العبيدية ناجي ردايده، اليوم الخميس، إنه تم إغلاق البلدة بشكل كامل، للحد من تفشي الوباء وسلامة المواطنين، خاصة في محيط المنطقة التي ظهرت بها حالة الإصابة، كذلك مداخل البلدة الرئيسة، والمحلات التجارية التي كان يسمح لها بمزاولة العمل.

وأضاف أنه تم اغلاق بعض الطرق الفرعية في البلدة للحد من تحركات المواطنين، مع التأكيد على تحديد دائرة المختلطين بالمصاب.

وأشار ردايده، الى انه فور الإعلان عن الإصابة تم تعقيم عدد من الاحياء والشوارع، على ان يتم استكمال ذلك اليوم.

#بلدة العبيدية #فيروس كورونا #بيت لحم #اغلاق

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