  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: وقفة اسناد للأسرى أمام الصليب الأحمر

الخميس 16 أبريل 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

شارك العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، في وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر الصليب الأحمر، بمحافظة نابلس لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 نيسان  من كل عام.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في المحافظة، صورا للأسرى المرضى ولافتات تطالب بضرورة التحرك الفوري للإفراج عنهم وحمايتهم من فيروس "كورونا" المستجد.

وقال منسق اللجنة الوطنية لدعم الأسرى مظفر ذوقان، "جئنا لنرسل رسالة في يوم الأسير للصليب الأحمر، بأن هناك 5 آلاف أسير خلف القضبان، بينهم 180 طفلا، و430 معتقلا إداريا، ومئات الأسرى المرضى الذين يتعرضون لسياسة إهمال طبي ممنهج".

وأضاف أن أكثر من 222 شهيدا نتيجة سياسة الإهمال الطبي، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية في ظل تفشي فيروس "كورونا" بالضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى دون قيد أو شرط، بما يتفق مع اتفاقيات جنيف الأربع.

بدوره، قال مدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس ناصر جوابرة، إن شعبنا يحيي في الـ 17 من نيسان كل عام يوم الأسير الفلسطيني، وفاء للأسرى القابعين بالخنادق الامامية في مواجهة الاحتلال الغاشم، وتضحياتهم وبطولاتهم.

وأضاف أنه في هذا اليوم تتوحد الطاقات للدفاع عن الأسرى وحريتهم والمطالبة بإطلاق سراحهم، مؤكدا على الوفاء لشهداء الحركة الأسيرة الذين سجلوا بدمائهم الطاهرة تاريخ فلسطين.

وأوضح جوابرة أن العالم يواجه وباء كورونا ويقف عاجزا أمام هذه الجائحة، إلا أن الأسرى يعيشون وبائين، كورونا والاحتلال.

#وقفة تضامن #اسرى #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

قطر تقدم منحة مالية ثانية لدولة فلسطين وحسين الشيخ يعقب!

الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الصحي.. وتطالب بالبقاء في البيوت وارتداء "الكمامة"عند الخروج

أول تعليق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على حادثة الأميرية بالقاهرة..

الداعية "وسيم يوسف" يغرّد بعد شهرين من الغياب ويعلق على نبأ سجنه

تجدد الاتصالات بين "إسرائيل" وحماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى

البنوك الفلسطينية تقدم تمويلا اضافيا للحكومة بقيمة 400 مليون دولار

تقديرات إسرائيلية: المستهدف هو برنامج تدقيق صواريخ "حزب الله"

الأخبار الرئيسية

السنوار

كورونا غير اولويات حماس.. مسؤول إسرائيلي: فرصة استثنائية ونادرة لصفقة تبادل أسرى

الجيش

"الخروج من الأزمة بثلاثة مراحل".. الجيش الإسرائيلي: التعامل مع كورونا سيستمر لعام!

هارتس:اشتراط اسرائيل الحصول على معلومات عن الأسرى من حماس مُقابل أجهزة التنفّس قمّة السفالة

القسام

حماس : نمتلك أوراقًا قوية ستخضع الاحتلال لشروط المقاومة

شاهد| الحكومة : تسجيل 6 اصابات جديدة وعودة الاصابة لمواطنة بعد شفائها