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إدانة متهم بالحبس ثلاثة شهور وغرامة مالية لمخالفة القرارات والتعليمات المتخذة بخصوص حالة الطوارئ

الخميس 16 أبريل 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدانة متهم بالحبس ثلاثة شهور وغرامة مالية لمخالفة القرارات والتعليمات المتخذة بخصوص حالة الطوارئ


رام الله / سما /

 أدانت محكمة صلح يطا برئاسة القاضي عماد النتشه المتهم (م،ع) بعد قيامه بتهريب العمال من والى أراضي الـ48، بما يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والاجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات اعلان حالة الطوارئ خلافا لاحكام المادة 3 فقرة 1 من القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، وحكمت عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور وغرامة مالية 1000 دينار اردني، وذلك بعد ان تم ضبطه من القوة الأمنية المشتركة.

جاء ذلك استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا والبينات والمرافعات التي قدمها رئيس نيابة يطا الاستاذ اشرف القواسمي.

#محكمة #حبس #طوارئ #فلسطين #كورونا

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