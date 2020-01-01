السفير الديك: نواصل العمل لسد احتياجات دولة فلسطين الطبية

رام الله / سما /

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، إن الوزارة تعمل على حشد المزيد من التبرعات الطبية لسد احتياجات دولة فلسطين في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح الديك في تصريح له، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة الفلسطينية استلمت شحنة التبرعات الطبية التي قدمتها شركة علي بابا الصينية بطلب ومتابعة من الوزير رياض المالكي وعبر سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأضاف: "نتابع موعد وصول الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدولة فلسطين، ونقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتخليصها كما تم في الشحنة المقدمة من شركة علي بابا، وبانتظار الوصول القريب لشحنة التبرعات الطبية التي قدمتها شركة السي السي السي لشعبنا، والتي ستصل إلى سفارتنا في عمان، لتقوم بدورها لاستكمال ترتيبات ادخالها عبر الجسور، ليقوم المالكي بتسليمها لوزارة الصحة".

وبين الديك ان سفارتنا لدى الجمهورية التركية أفادت بتوقيع اتفاقية المساعدات التركية للشعب الفلسطيني، ويجري حاليا العمل على تجميع الكمية وتغليفها لتكون جاهزة للشحن في الأسبوع المقبل بواسطة طائرة تركية خاصة.

وشدد على أن جميع هذه التبرعات جاءت بجهد خالص من وزير الخارجية والمغتربين ومتابعته اليومية عبر سفارات دولة فلسطين المعنية ومن خلال القنوات الدبلوماسية.