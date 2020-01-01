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وزير الاقتصاد: استهلاك أقلّ للطحين وأكثر للأرز

الخميس 16 أبريل 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد: استهلاك أقلّ للطحين وأكثر للأرز


رام الله / سما /

 كشف وزير الاقتصاد خالد العسيلي عن انخفاض ملموس على استهلاك الطحين منذ بدء الأزمة التي خلّفها انتشار فايروس كورونا، مقابل زيادة استهلاك الأرز.

وقال العسيلي في المؤتمر الصحافي اليومي، صباح الخميس، إن المخزون المتوفّر من المواد الغذائية الأساسية متوفّر لمدة تتراوح بين 3-6 أشهر، وبعض المنتجات مثل الزيت لدينا مخزون منها يكفي لـ 9 أشهر.

وأوضح أنه تم في شهر آذار/ مارس الماضي استيراد نحو 21 ألف طن من الطحين الذي انخفض استهلاكه جرّاء الأزمة نحو 30% جرّاء إغلاق المطاعم ومحال الحلويات.

وكشف وزير الاقتصاد عن إنجاز وزارته لدراسة تظهر تأثير حالة الطوارئ التي سببها انتشار الوباء على الاقتصاد الفلسطيني، والقطاعات المستفيدة والمتأثرة والأكثر تأثرًا، وحجم الخسائر المتوقعة إذا ما طالت الأزمة، وقال إنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة بشكل مفصّل، لاحقًا.

وبيّن العسيلي أنه وزارته سمحت باستيراد منتجات ضمن السلة الغذائية الأساسية وإعفائها من الضرائب، واستحدثت إمكانية إتمام معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونيًا وبشكل فوري. وقامت بإجراءات للحيلولة دون الاحتكار ورفع الأسعار، ونشرت قائمة بالسقف السعري لمنتجات أساسية، ورصدت أي تجاوزات بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد أحالت 70 مخالف لتعليمات الطوارئ للنيابة العامة، وأغلقت 55 منشأة مخالفة لتعليمات ومتطلبات إنتاج الكمامات والمعقّمات. وأفشلت تهريب منتجات إسرائيلية تالفة للسوق الفلسطيني.

#الاقتصاد الوطني #خالد العسيلي #حالة الطوارئ #فيروس كورونا #ارز

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