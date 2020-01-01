إسرائيل تخزن "الدواء المعجزة الذي سيقضي على كورونا"

القدس المحتلة / سما /

وصلت كميات كبيرة من الأدوية التي يطلق عليها “العلاج المعجزة” الذي تحدث عنه الرئيس ترامب، إلى إسرائيل.

ودعا الاطباء إلى توخي الحذر وتوقعوا أن تبقى معظم العقاقير في المخازن في المستقبل المنظور.

وتم جلب العقار “هيدروكسي كلوروكين”، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكميات كبيرة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن وصول شحنات "هائلة" من الإمدادات لمكافحة الفيروس، بما في ذلك 2.4 مليون حبة من الكلوروكين، وقالت إن المكونات اللازمة لإنتاج المزيد من الدواء في طريقها من الهند.

من جهته، أوضح يعقوب موران غلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة، لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه: "بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزينها"، مشيرا إلى أن "الأطباء لن يبدؤوا قريبا في وصفه على نطاق واسع لمرضى كورونا".

وأثارت إشادة ترامب بالدواء مستويات غير مسبوقة من الإستياء والانتقادات التي وجهها إليه أطباء وعلماء أمريكيون.

لكن في إسرائيل، لم يرافق الاستثمار المتنامي في عقاقير الملاريا تصريحات متحمسة أو إشادة بفعاليته من قبل الساسة.

وقال زئيف فيلدمان، نائب رئيس نقابة الأطباء الإسرائيليين، إنه سيمتنع عن إبداء رأيه بشأن عقاقير الملاريا، لكنه يعتقد أن الحكومة تتصرف بحكمة من خلال تخزين العقار، في الوقت الذي تجرى فيه اختبارات على الدواء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 12501 والوفيات إلى 130 حالة.